ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЗСУ зафіксували новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 10:32
У ЗСУ зафіксували новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Всього в ЗСУ підтвердили 19 захворювань

У Збройних силах України зафіксували новий випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що станом на ранок 13 квітня в ЗСУ підтверджені 19 випадків захворювань. З них один чоловік одужав, один помер.

"У ЗС України, за допомогою ПЛР тестування, був підтверджений ще один випадок захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19, у працівника ЗС України, який 08.04.2020 року був госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом негоспітальна двобічна пневмонія . Стан здоров'я стабільний важкий", - повідомили в ЗСУ.

Крім цього 214 військовослужбовців знаходяться на самоізоляції. У 25 осіб у найближчі три доби закінчується термін ізоляції.

Зазначимо, станом на ранок 13 квітня в Україні підтвердили 3102 захворювання коронавірусом, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано нових випадків 325.

Також РБК-Україна писало, що за 12 квітня в Україні зафіксували 10 летальних випадків від коронавірусу. Всього від COVID-19 в Україні померли 93 людини.

За добу в Україні проводять до 3 тисяч тестувань на коронавірус В Запорізькій області збільшилася кількість хворих COVID-19
Новини України Збройні сили УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся