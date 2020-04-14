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МОЗ оприлюднив нові дані по коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 09:31
МОЗ оприлюднив нові дані по коронавірусу в Україні
Іллюстративне фото (freepic)

За добу в Україні збільшилась кількість заражених на 270 людей

Станом на ранок 14 квітня в Україні заразились коронавірусом COVID-19 3372 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадянського здоров'я, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Нагадаємо, вчора офіційно було підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Тоді повідомлялось про 325 нових випадків COVID-19. Таким чином, сьогодні на 55 нових випадків менше.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня в Україні заражаються коронавірусом вже не десятки, а сотні.

Разом з тим, повідомлялось, що в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області перебуває 7-місячна дитина, яка хвора на коронавірус. Дитина перебуває в лікарні з мамою в якої, як і в решти родини було виявлено захворювання.

Додамо, у Житомирській області троє пацієнтів перебувають вкрай тяжкому стані через коронавірус.

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