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Розробка вакцин від коронавірусу: ВООЗ назвала трьох лідерів

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 10:13
Розробка вакцин від коронавірусу: ВООЗ назвала трьох лідерів
Ілюстративне фото (unsplash.comdrew-hays)

Три експерементальні вакцини вже перевіряють на людях

Задля протидії коронавірусу в усьому світі розробляють 70 вакцин, а три з них вже перевіряють на людях. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, наразі найуспішнішу експериментальну вакцину, яка перебуває на другому етапі досліджень, розробили та зареєстрували у Гонконзі CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології. Її схвалили до перевірки на людях в епіцентрі вірусу.

Інші два кандидати які йдуть вслід, були розроблені окремо американськими фармацевтами Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc. Їх також схвалили до тестувань на людях.

Фармацевтична промисловість сподівається скоротити час, необхідний для випуску вакцини на ринок, до наступного року, тоді як зазвичай на це йде близько 10-15 років.

Згідно з документом ВООЗ, у фармацевтичних гігантів, таких як Pfizer Inc. і Sanofi, є кандидати на вакцини на доклінічних стадіях.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

Також уряд Китаю санкціонувала проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від коронавірусу нового виду.

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