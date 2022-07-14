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ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ. Загинули командири, - журналіст

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Четвер 14 липня 2022 00:01
ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ. Загинули командири, - журналіст Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії. Знищено командний склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.

Унаслідок удару вбито і поранено понад 28 російських військових, у тому числі:

  • командир дивізії полковник Селіверстов - отримав легкі поранення;
  • начальник штабу - перший заступник командира дивізії полковник Куликов - важко поранений;
  • заступник командира з озброєння полковник Кудрін - загинув;
  • заступник командира з тилу полковник Кузьмінов - загинув.

Раніше Цимбалюк повідомив, що українські військові знищили пункт управління 20-ї армії Росії. В результаті артилерійського удару загинули понад 40 осіб.

За даними журналісти в результаті ударів ВСУ з систем HIMARS по командному пункту росіян під Херсоном загинули два полковники і підполковники.

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Збройні сили України
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