ЗСУ знищили пункт управління російської дивізії ВДВ. Загинули командири, - журналіст
Фото: російські військові (Getty Images)
Збройні Сили України завдали удару по пункту управління 106-ї російської повітряно-десантної дивізії. Знищено командний склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.
Унаслідок удару вбито і поранено понад 28 російських військових, у тому числі:
- командир дивізії полковник Селіверстов - отримав легкі поранення;
- начальник штабу - перший заступник командира дивізії полковник Куликов - важко поранений;
- заступник командира з озброєння полковник Кудрін - загинув;
- заступник командира з тилу полковник Кузьмінов - загинув.
Раніше Цимбалюк повідомив, що українські військові знищили пункт управління 20-ї армії Росії. В результаті артилерійського удару загинули понад 40 осіб.
За даними журналісти в результаті ударів ВСУ з систем HIMARS по командному пункту росіян під Херсоном загинули два полковники і підполковники.