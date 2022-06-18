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ЗСУ знищили пункт управління 20-ї армії Росії. Загинули більше 40 окупантів, - журналіст

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Субота 18 червня 2022 18:21
ЗСУ знищили пункт управління 20-ї армії Росії. Загинули більше 40 окупантів, - журналіст Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові знищили пункт управління 20-ї армії Росії. Внаслідок артилерійського удару загинули більше 40 окупнатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.

Встановити особистості загиблих неможливо через повне згорання тіл й обвал будівлі пункту управління.

Як відзначає журналіст, внаслідок удару загинули більше 40 окупантів. Також серед загиблих є військові вищої командної ланки загальновійськової армії й чергова зміна 533 командно-розвідувального центру головного розвідуправління генштабу Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України станом на сьогодні. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували близько 200 окупантів.

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