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ЗСУ ударами з HIMARS могли знищити російського генерала, - Братчук

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Херсон, Понеділок 11 липня 2022 21:35
ЗСУ ударами з HIMARS могли знищити російського генерала, - Братчук Фото: ЗСУ вдарили по командному пункту з HIMARS (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України ударами з систем HIMARS по командному пункту росіян під Херсоном могли знищити російського генерала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"З'являється інформація про ліквідацію чергового російського генерала після попадання ракет з HIMARS по штабу в Херсонській області. Начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін...", - зазначив він.

У той же час, за інформацією журналіста Романа Цимбалюка, в результаті ударів HIMARS загинули ще два полковника і підполковника.

Нагадаємо, напередодні українські сили завдали ударів по російській військовій частині в Херсоні і по складах з боєприпасами в області.

Підтверджені втрати противника склали не менше 15 осіб, а радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав про ліквідацію 12 старших офіцерів.

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Збройні сили України Херсонская область Війна Росії проти України
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