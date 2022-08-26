ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пріоритетна ціль. В ОК "Південь" розповіли, скільки ЗСУ знищили складів боєприпасів окупантів цього тижня

Новость на русском →
П'ятниця 26 серпня 2022 01:15
Пріоритетна ціль. В ОК "Південь" розповіли, скільки ЗСУ знищили складів боєприпасів окупантів цього тижня Фото: ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів росіян цього тижня (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні України. Протягом поточного тижня наші воїни вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що такі об'єкти є одними з пріоритетних цілей нашої артилерії, зокрема і авіаційних ударів. Оскільки це запаси, які Росія планувала би використати проти українських захисників.

За словами Гуменюк, окупанти намагаються розосереджувати ці запаси, бо вже відчули, що влучання точкові і абсолютно прицільні. Однак ЗСУ знаходять місця нової дислокації й знову знищують склади.

"Цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів. Я думаю, що це не завершення тижня, ще є кілька днів, ми ще встигнемо", - вказала речниця.

ЗСУ контролюють переправи та мости

Окрім цього, вона підтвердила, що росіяни намагаються будувати додаткові переправи у Херсонській області після виведення з ладу мостів українськими силами.

"Вогневий контроль розповсюджується і на ці об’єкти. Після того, як вони будуть налаштовані, вони знову будуть пошкоджені", - наголосила Гуменюк.

На запитання, чи є вже приклади знищення подібних переправ, речниця відповіла: "Поки що це сюрприз".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окуповані райони на півдні України перебувають у стані гуманітарної катастрофи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження