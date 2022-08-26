ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
Фото: ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів (Getty Images)
Українські бійці за добу ліквідували ще 400 окупантів. Всього Росія з початку повномасштабної війни вже втратила близько 46 250 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 46250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 1936 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 4251 (+6) од,
- артилерійських систем - 1040 (+3) од,
- РСЗВ - 272 (+0) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Нагадаємо, за даними ISW, президент Росії Володимир Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації. На це вказує підписаний диктатором указ про збільшення армії РФ.
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