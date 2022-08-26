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ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 09:25
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські бійці за добу ліквідували ще 400 окупантів. Всього Росія з початку повномасштабної війни вже втратила близько 46 250 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника 26.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 46250 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 1936 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 4251 (+6) од,
  • артилерійських систем - 1040 (+3) од,
  • РСЗВ - 272 (+0) од,
  • засоби ППО - 148 (+0) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • Кораблі / катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

    Нагадаємо, за даними ISW, президент Росії Володимир Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації. На це вказує підписаний диктатором указ про збільшення армії РФ.

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