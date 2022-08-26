ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії

Українські бійці за добу ліквідували ще 400 окупантів. Всього Росія з початку повномасштабної війни вже втратила близько 46 250 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати противника 26.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 46250 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1936 (+7) од,

бойових броньованих машин - 4251 (+6) од,

артилерійських систем - 1040 (+3) од,

РСЗВ - 272 (+0) од,

засоби ППО - 148 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),

крилаті ракети - 196 (+0),

Кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).