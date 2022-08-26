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ЗСУ знищили вузол зв’язку і вдарили по засобах ППО ворога, - ОК "Південь"

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П'ятниця 26 серпня 2022 02:19
ЗСУ знищили вузол зв’язку і вдарили по засобах ППО ворога, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили вузол зв’язку і вдарили по засобах ППО ворога на півдні (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують потужно атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили склад, вузол зв’язку, техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією завдано ударів по районах зосередження підрозділів і складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що у ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи вразили місце зосередження окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати Росії складають:

  • 20 рашистів;
  • 2 одиниці автотехніки;
  • вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах;
  • склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що протягом поточного тижня ЗСУ вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.

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