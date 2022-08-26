ЗСУ знищили вузол зв’язку і вдарили по засобах ППО ворога, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують потужно атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили склад, вузол зв’язку, техніку та живу силу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Авіацією завдано ударів по районах зосередження підрозділів і складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському", - зазначили військові.
В ОК "Південь" вказали, що у ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи вразили місце зосередження окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.
Підтверджені втрати Росії складають:
- 20 рашистів;
- 2 одиниці автотехніки;
- вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах;
- склад боєприпасів у Нововоскресенському.
Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що протягом поточного тижня ЗСУ вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.
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