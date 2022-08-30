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ЗСУ на півдні знищили 3 склади, переправу через Дніпро та багато живої сили й техінки ворога

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Вівторок 30 серпня 2022 02:50
ЗСУ на півдні знищили 3 склади, переправу через Дніпро та багато живої сили й техінки ворога Фото: ЗСУ на півдні знищили багато живої сили й техінки ворога (mil.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові 29 серпня за допомогою артилерії вразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Водночас шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу ЗСУ атакували позиції ППО противника.

В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати РФ за добу до 82 солдатів і 30 одиниць техніки, серед яких:

  • зенітно-ракетна система С-300;
  • 2 танки Т-72;
  • 11 гаубиць "Мста-Б";
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган";
  • важка вогнеметна система "Сонцепьок";
  • самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С";
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";
  • 120 мм мобільний міномет;
  • самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";
  • протитанкова керована ракета;
  • 6 одиниць броньованої техніки.

Окрім цього, Збройні сили України знищили склади боєприпасів окупантів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

"Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено", - додали військові.

Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович розповів, що у Херсонській області Збройним силам України всього за пару годин 29 серпня вдалося прорвати фронт на декількох участках.

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