ВСУ проводить тренування по захопленню суден у відкритому морі

Абордажні групи 73 морського центру спеціального призначення Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

Наголошується, що під час тренувань захоплення судна висновок груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" і водним шляхом на швидкісних катерах.

"У трюмах і на палубі затриманий і знищений умовний противник в умовах ближнього бою", - зазначили в Генштабі.

Ілюстративне фото (73 морський центр спеціального призначення)

Раніше РБК-Україна писало, що український ракетний катер "Прилуки" спільно з британським розвідувальним кораблем Echo (H87) провів спільні навчання типу PASSEX в Чорному морі.

У ході навчань були виконані завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони та проведено тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО і Україна з 5 по 13 квітня проводили спільні навчання у Чорному морі "Морський щит 19".