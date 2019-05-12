ВСУ проводит тренировки по захвату судов в открытом море

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя", - отметили в Генштабе.

Иллюстративное фото (73 морський центр спеціального призначення)

Ранее РБК-Украина писало, что украинский ракетный катер "Прилуки" совместно с британским разведывательным кораблем Echo (H87) провел совместные учения типа PASSEX в Черном море.

В ходе учений были выполнены задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне и проведены тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, страны НАТО и Украина с 5 по 13 апреля проводили совместные учения в Черном море "Морской щит 19".