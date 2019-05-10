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Україна і Британія провели навчання у Чорному морі

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 17:03
Україна і Британія провели навчання у Чорному морі
Фото: навчання України та Британії (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

У ході навчань пройшло тренування з протиповітряної оборони

Український ракетний катер "Прилуки" спільно з британським розвідувальним кораблем Echo (H87) провів спільні навчання типу PASSEX у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення прес-служби Військово-морських сил Збройних сил України в Facebook.

Зокрема, в ході навчань були виконані завдання з тактичного маневрування, навчання з протиповітряної оборони і проведені тренування зі зв'язку відповідно до стандартів НАТО.

 Фото: навчання

Зазначено, що для навчань задіяли морської багатоцільовий вертоліт М-14, який виконав завдання з висвітлення надводної обстановки в районі тренувань.

Нагадаємо, країни НАТО і Україна з 5 по 13 квітня проводили спільні навчання у Чорному морі "Морський щит-19".

Як писало РБК-Україна пізніше, більше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019".

Додамо також, у кінці квітня турецькі і американські військові кораблі провели спільні навчання у Чорному морі.

В Одесу зайшов британський розвідувальний корабель Туреччина і США провели навчання в Чорному морі
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