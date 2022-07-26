ЗСУ припинили штурми і відкинули окупантів під Краматорськом і Бахмутом, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках, у Збройних силах Республіки Білорусь, було проведено тренування зі зв'язку пунктів управління.

З території цієї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БПЛА оперативно-тактичного рівня в напрямках міста Луцьк та Ковель Волинської області.

Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.

На Харківському напрямку здійснював вогняне ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугіно-Башкирівка. Завдав авіаударів біля Залимана і Мосьпанова.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепиля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах поліпшити тактичне становище і створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

На Краматорському напрямку обстріли зі ствольної і реактивної артилерії зафіксовані недалеко від Кривої Луки, Закотного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дзвонівки, Спірного і Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного і Національного природного парку "Святі Гори" українські воїни успішно відбили і відкинули противника назад.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір'я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове і Семигір'я завершилися для ворога втратами і відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ в напрямку Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовані, зокрема, біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам'янського.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснював обстріли з артилерії і танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БПЛА.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.

Також окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській територіальній громаді у Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителя.

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