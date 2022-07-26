ВСУ пресекли штурмы и отбросили оккупантов под Краматорском и Бахмутом, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах Республики Беларусь, была проведена тренировка по связи пунктов управления.

С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области.

Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубового Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

На Харьковском направлении осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщева, Питомник, Сосновка, Руськи Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкиревка. Нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпанова.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушувахи и Большой Камышевахи.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спирного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" украинские воины успешно отбили и отбросили противника назад.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.

На Южнобужском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершал обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения. Также нанес авиаудары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Славянской территориальной общине в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

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