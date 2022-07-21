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Війська РФ завдали удару з РСЗВ по Слов'янській громаді: є поранені

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Донецьк, Четвер 21 липня 2022 14:16
Війська РФ завдали удару з РСЗВ по Слов'янській громаді: є поранені Фото: війська РФ завдали удару з РСЗВ по Слов'янську (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Слов'янській територіальній громаді в Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"На жаль, наша громада знову піддалася обстрілу. Знову РСЗВ, касетні заряди. Поранено двох жителів Білбасівки. Бережіть себе", - заявив Лях.

Нагадаємо, російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.

Також російська армія завдала удару по центральному ринку Бахмута. Внаслідок чого там сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних.

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Донецька область ракетный удар Війна в Україні
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