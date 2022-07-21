Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута: названо наслідки

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

"Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку піддався обстрілу центральний ринок міста, в результаті чого сталося загоряння декількох торгових контейнерів на загальній площі 100 метрів квадратних", - йдеться в повідомленні .