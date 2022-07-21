Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута: названо наслідки
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.
"Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку піддався обстрілу центральний ринок міста, в результаті чого сталося загоряння декількох торгових контейнерів на загальній площі 100 метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.
Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. В даний час пожежа повністю ліквідована.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.
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