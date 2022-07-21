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Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута: названо наслідки

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Донецьк, Четвер 21 липня 2022 10:56
Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута: названо наслідки Фото: окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

"Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку піддався обстрілу центральний ринок міста, в результаті чого сталося загоряння декількох торгових контейнерів на загальній площі 100 метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. В даний час пожежа повністю ліквідована.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.

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Війна в Україні ракетный удар Бахмут
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