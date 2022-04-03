За день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів
Повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати повітряну техніку російських окупантів. Так, 2 квітня українським захисникам вдалося збити 8 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.
Серед восьми знищених повітряних цілей було:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 безпілотник (ОТР);
- 4 крилатих ракети.
"Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонам техніки, логістичним центрам і живій силі окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні діятиме надзвичайний стан при ліквідації наслідків війни. Він також зазначив, що зараз ведуться переговори з партнерами про відновлення України.
Раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова стати гарантом безпеки нейтрального статусу України.
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