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За день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів

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Неділя 03 квітня 2022 01:58
За день ЗСУ знищили вісім повітряних цілей окупантів Фото: українські військові запускають ракету (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати повітряну техніку російських окупантів. Так, 2 квітня українським захисникам вдалося збити 8 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.

Серед восьми знищених повітряних цілей було:

  • 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
  • 1 вертоліт;
  • 1 безпілотник (ОТР);
  • 4 крилатих ракети.

"Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонам техніки, логістичним центрам і живій силі окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні діятиме надзвичайний стан при ліквідації наслідків війни. Він також зазначив, що зараз ведуться переговори з партнерами про відновлення України.

Раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова стати гарантом безпеки нейтрального статусу України.

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