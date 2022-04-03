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ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова

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Україна, Неділя 03 квітня 2022 20:18
ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова Фото: ЗСУ ліквідували російського підполковника (t.me ressentiment_channel)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові ліквідували російського підполковника Віталія Слабцова. Він був заступником командира окупаційної 83 окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Окрім цього, за даними Генштабу, українські військові в районі міста Харків розгромили російську мотострілецьку роту зі складу БТГр 59 танкового полку. Втрати окупантів склали до 80% особового складу.

У зв'язку зі значними втратами, як зазначають в Генштабі, окупанти відмовляються відправлятися на війну в Україну.

"Близько 25 військовослужбовців 31 окремої десантно-штурмової бригади (Ульяновськ) відмовились брати участь у війні з Україною, мають бажання звільнитися", - додали в Генштаб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що українські десантники знищили черговий підрозділ російських окупантів.

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