ЗСУ ліквідували російського замкомбрига Слабцова
Українські військові ліквідували російського підполковника Віталія Слабцова. Він був заступником командира окупаційної 83 окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.
Окрім цього, за даними Генштабу, українські військові в районі міста Харків розгромили російську мотострілецьку роту зі складу БТГр 59 танкового полку. Втрати окупантів склали до 80% особового складу.
У зв'язку зі значними втратами, як зазначають в Генштабі, окупанти відмовляються відправлятися на війну в Україну.
"Близько 25 військовослужбовців 31 окремої десантно-штурмової бригади (Ульяновськ) відмовились брати участь у війні з Україною, мають бажання звільнитися", - додали в Генштаб.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що українські десантники знищили черговий підрозділ російських окупантів.
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