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Три основні завдання. Арестович розповів про плани окупаційних військ

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Київ, Неділя 27 березня 2022 09:30
Три основні завдання. Арестович розповів про плани окупаційних військ Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська відмовилися від намірів захопити Київ, Харків та Одесу та інші міста. Через кілька тижнів вони перекинуть сили на Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За його словами, в публічній площині військове командування РФ тепер запевняє, що не мало на меті захоплення великих міст України - Запоріжжя, Сум, Харкова, Одеси, Миколаєва та Києва, бо так намагаються виправдати свої невдачі.

"А планів це було: "денацифікація", демілітаризація, захоплення України у Львові", - зазначив Арестович.

Він припускає, що протягом тижня-двох РФ виведе війська з-під Києва, Харкова, Чернігова, Сум та перекине їх на Донбас, таким чином намагаючись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб "приєднати" їх до так званих "ЛДНР".

"Перше - це спроба оточити наше угруповання в зоні ООС. Від Ізюма було кинуто основні сили. Добити і захопити Маріуполь. Утримати південь. Йдеться про настання вже не йдеться, а про утримання півдня, Херсона", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента заявив, що припинення активних бойових дій на всій території України слід очікувати за два-три тижні.

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