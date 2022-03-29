ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу ЗСУ знищили 17 повітряних цілей окупантів

Новость на русском →
Вівторок 29 березня 2022 01:55
За добу ЗСУ знищили 17 повітряних цілей окупантів Фото: запуск ракети Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 28 березня ЗСУ знищили 17 повітряних цілей російських окупантів, серед яких 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Авіація Повітряних Сил продовжує наносити ракетно-бомбові удари по бронетехніці і живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаємо стрій!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ прокоментувало ракетний удар по Львову. Було зазначено, що ракетний обстріл Львова - красномовний політичний ляпас президенту США Джо Байдену від росіян.

У командуванні підкреслили, що настав час передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або F-18.

Ми також писали про те, що російські окупанти у Вінниці обстріляли ракетами Командування Повітряних сил. Всього ворог запустив шість крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів