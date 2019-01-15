У ЗСУ звітують про виконання плану підготовки за 2018 рік

Фото: військові навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)

Введення воєнного стану дозволило провести більше зборових заходів

План підготовки Збройних сил України в минулому році було виконано повністю. Про це на брифінгу "Підсумки підготовки військ (сил) у 2018 році та її удосконалення поточного навчального року" повідомив перший заступник начальника головного управління підготовки ЗСУ Ігор Подолян, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Підготовка ЗСУ була направлена на нарощування спроможностей. План підготовки ЗСУ в минулому році було виконано повністю", - сказав він.

За його словами, всього у 2018 році проведено понад 200 штабних навчань. Основними з яких були командно-штабні навчання.

"В рамках міжнародного співробітництва у 2018 році на території України пройшли п'ять масштабних міжнародних навчань , серед яких - українсько-американські штабні навчання Rapid Trident 2018, Sea Breeze - 2018", "Світла лавина 2018", "Чисте небо", "Ріверайн 2018", - розказав він.

За його словами, в 2018 році за участі іноземних інструкторів підготовлено 300 інструкторів та 3,5 тисячі військовослужбовців ЗСУ.

"Враховуючи результати введення воєнного стану в окремих областях держави, проведено майже втричі більше зборових заходів ніж 2017 року. Пройшли підготовку понад 40 тисяч резервістів. Також запроваджено новий вид зборів резервістів у складі навчальних центрів, що дозволило провести перепідготовку близько 7 тисяч осіб", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року.

За даними Міноборони, у 2019 році виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби становить не менше ніж 10 тисяч гривень за місяць.