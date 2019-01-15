В ВСУ отчитались о выполнении плана подготовки за 2018 год

Фото: военные учения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Введение военного положения позволило провести больше военных сборов

План подготовки Вооруженных сил Украины в прошлом году был выполнен полностью. Об этом на брифинге "Итоги подготовки войск (сил) в 2018 году и усовершенствование в текущем году" сообщил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает корреспондент РБК-Україна.

"Подготовка ВСУ была направлена на наращивание потенциала. План подготовки ВСУ в прошлом году было выполнено полностью", - сказал он.

По его словам, всего в 2018 году проведено более 200 штабных учений. Основными из которых были командно-штабные учения.

"В рамках международного сотрудничества в 2018 году на территории Украины прошли пять масштабных международных учений , среди которых - украинско-американские штабные учения Rapid Trident 2018, Sea Breeze - 2018", "Светлая лавина 2018", "Чистое небо", "Ріверайн 2018", - рассказал он.

По его словам, в 2018 году при участии иностранных инструкторов подготовлено 300 инструкторов и 3,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

"Учитывая результаты введения военного положения в отдельных областях государства, проведено почти втрое больше военных сборов, чем в 2017 году. Прошли подготовку более 40 тысяч резервистов. Также введен новый вид сборов резервистов в составе учебных центров, что позволило провести переподготовку около 7 тысяч человек", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, денежное обеспечение военнослужащих ВСУ повышено с 1 января 2019 года.

По данным Минобороны, в 2019 году выплата военнослужащим рядового состава по контракту первого года службы составляет не менее 10 тысяч гривен за месяц.