Грошове забезпечення військових підвищили з 1 січня

Фото: Тактичні навчання ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Командир роти буде отримувати 16 тис. грн

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За даними прес-служби, відповідний наказ підписав міністр оборони України Степан Полторак.

Міністр заявив, що, в 2019 році командир бригади, який раніше отримував 17 - 18 тис. грн, тепер буде отримувати майже 26 тис. грн, командир батальйону замість 14 тис. грн буде отримувати 19-23 тис. грн, а командир роти - 16 тис. грн замість 12 тис. грн, які йому нараховуються зараз.

Полторак зазначив, що підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, в тому числі Сухопутних військ, затвердив президент України - верховний головнокомандувач.

Раніше в матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" повідомлялося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим. "Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.

У серпні 2018 року повідомлялося про масове звільнення військових через низькі зарплати в армії.