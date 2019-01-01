ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Грошове забезпечення військових підвищили з 1 січня

Новини » Економіка    01.01.2019 - 14:16
Грошове забезпечення військових підвищили з 1 січня
Фото: Тактичні навчання ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Командир роти буде отримувати 16 тис. грн

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За даними прес-служби, відповідний наказ підписав міністр оборони України Степан Полторак.

Міністр заявив, що, в 2019 році командир бригади, який раніше отримував 17 - 18 тис. грн, тепер буде отримувати майже 26 тис. грн, командир батальйону замість 14 тис. грн буде отримувати 19-23 тис. грн, а командир роти - 16 тис. грн замість 12 тис. грн, які йому нараховуються зараз.

Полторак зазначив, що підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, в тому числі Сухопутних військ, затвердив президент України - верховний головнокомандувач.

Раніше в матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" повідомлялося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим. "Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.

У серпні 2018 року повідомлялося про масове звільнення військових через низькі зарплати в армії.

Міноборони збільшить закупки нового озброєння Зростання реальних доходів українців прискорився
Новини України Збройні сили Україниармиязарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся