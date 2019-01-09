У Міноборони назвали новий розмір грошового забезпечення військових

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Контрактник сухопутних військ буде отримувати в середньому 11,3 тис. грн

Фонд грошового забезпечення військовослужбовців на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд грн. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління соціального забезпечення і тарифікації департаменту фінансів Міністерства оборони В’ячеслав Салахов, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, у 2019 році виплата військовослужбовцям рядового складу за контрактом першого року служби становить не менше ніж 10 тисяч гривень за місяць, зазначив представник Міноборони.

"Середній розмір грошового забезпечення в 2019 році контрактника сухопутних військ становитиме 11 тисяч 300 гривень. Молодший офіцер буде отримувати 15 тисяч 900 гривень", - сказав Салахов.

За його словами. перші виплати підвищеної грошового забезпечення військовослужбовці отримають у лютому 2019 року.

"Перші виплати військовослужбовці отримають у лютому 2019 році у вигляді грошового забезпечення за січень 2019 року", - повідомив Салахов.

Як повідомляло РБК-Україна, грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ підвищено з 1 січня 2019 року.

Раніше в матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" повідомлялося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим. "Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.