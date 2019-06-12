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ПриватБанк виграв суд у колишніх співвласників

Новини » Економіка    12.06.2019 - 18:30
ПриватБанк виграв суд у колишніх співвласників
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія колишніх акціонерів намагалася вивести майно з-під застави

Державний "ПриватБанк" здобув перемогу у Великій палаті Верховного суду у справі за позовом ПрАТ "Ерлан" до НБУ та банку про зобов'язання "ПриватБанку" погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, ПрАТ "Ерлан", який є пов'язаною особою з колишніми власниками банку, намагалося довести зловмисну змову і бездіяльність НБУ та Приватбанку. Підприємство хотіло в судовому порядку зобов'язати "ПриватБанк" погасити заборгованість перед НБУ, чим припинити іпотеку і звільнити майно, передане суспільством в забезпечення виконання зобов'язань "ПриватБанку" перед НБУ за кредитом.

"Однак Велика палата Верховного Суду підтвердила позицію "Приватбанку" і відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому кілька важливих для всього банківського співтовариства правових висновків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Зазначимо, фінансовий директор "Приватбанку" Самаріна Ганна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великій Британії, на Кіпрі та в Україні як позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат. За її словами, до 10% операційних витрат банку тепер доводиться на судові витрати.

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