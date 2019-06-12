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Вкладники вивели з Приватбанку мільярди після судових рішень

Новини » Економіка    12.06.2019 - 15:45
Вкладники вивели з Приватбанку мільярди після судових рішень
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відтік тривав кілька тижнів

Вкладники "Приватбанку" забрали близько 8 млрд грн (близько 300 млн доларів) коштів з банку після квітневого рішення суду за позовом Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації банку. Про це сказала фінансовий директор Ганна Самаріна на конференції в Лондоні, передає Reuters.

Як зазначила фіндиректор, клієнти "вели себе нервово", а відтік вкладів тривав протягом кількох тижнів.

За її словами, останнім часом обсяг вкладів частково вдалося відновити, однак він не повернувся до колишніх рівнів.

Самаріна також нагадала про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів у Сполучених Штатах, Великій Британії, на Кіпрі та в Україні як в якості позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат.

"До 10% операційних витрат банку тепер доводиться на судові витрати", - сказала вона.

Відзначимо, за даними фінансової звітності "Приватбанку", кошти клієнтів на 1 квітня становили 221 млрд грн, в т. ч. гроші приватних вкладників 177,8 млрд грн. Частка банку у коштах фізосіб у банківській системі становила 34%.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

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