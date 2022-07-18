ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ЗСУ пояснили, чому Росія збільшила обстріли по Миколаєву

Новость на русском →
Україна, Понеділок 18 липня 2022 18:19
В ЗСУ пояснили, чому Росія збільшила обстріли по Миколаєву Фото: в ЗСУ пояснили, чому Росія постійно обстрілює Миколаїв (facebooc.com/mns.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни постійно обстрілюють Миколаїв, щоби морально тиснути на мирних жителів. Окупанти хочуть, щоб люди не відчували себе у безпеці, прагнуть створити ілюзію, що Миколаїв у небезпеці.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, відстань від лінії зіткнення до Миколаєва велика. Тобто, щоб обстрілювати місто, потрібно використовувати серйозну артилерію.

"Вони хочуть психологічно тиснути на мирне населення, щоб люди не почувалися захищеними. Щоб Миколаїв не почував себе фортецею, яка стримує наступ на південь. А в регіонах, що перебувають у ще глибшому тилу, не було відчуття захищеності і був страх, що ось-ось та сама "друга армія світу" прорветься до тих регіонів, про які вона мріє", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, по Миколаєву РФ застосовує зенітно-ракетні системи С 300, щоб споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову дію, яка максимально руйнує все.

Близько третьої години ночі 18 липня російські війська вдарили по Миколаєву.

РФ зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 імовірно має у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна