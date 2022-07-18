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В ВСУ объяснили, почему Россия увеличила обстрелы по Николаеву

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 июля 2022 18:19
В ВСУ объяснили, почему Россия увеличила обстрелы по Николаеву Фото: в ВСУ объяснили, почему Россия постоянно обстреливает Николаев (facebooc.com/mns.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне постоянно обстреливают Николаев, чтобы морально давить на мирных жителей. Оккупанты хотят, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности, стремятся создать иллюзию, что Николаев в опасности.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, расстояние от линии соприкосновения до Николаева большое. То есть, чтобы обстреливать город, нужно использовать серьезную артиллерию.

"Они хотят психологически давить на мирное население, чтобы люди не чувствовали себя защищенными. Чтобы Николаев не чувствовал себя крепостью, сдерживающей наступление на юг. А в регионах, находящихся в еще более глубоком тылу, не было ощущения защищенности и был страх, что вот-вот та самая "вторая армия мира" прорвется к тем регионам, о которых она мечтает", - сказала Гуменюк.

Напомним, по Николаеву РФ применяет зенитно-ракетные системы С 300 чтобы снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который имеет дополнительное действие, которое максимально разрушает все.

Около трех часов ночи 18 июля российские войска ударили по Николаеву.

РФ зенитные управляемые ракеты к комплексу ЗРК С - 300 предположительно имеет в избытке, поэтому и используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о Николаевской и Харьковской операционных зонах.

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