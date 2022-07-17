Окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю: про що мова

Окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Те саме, що відбувається, наприклад, з обстрілами Миколаєва. Вони використовують нетипову зброю - зенітно-ракетні системи С 300, щоб споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову дію, яка максимально руйнує все, що навколо місця влучання. Саме тому обстріляний Миколаїв, декілька мікрорайонів мають дуже великі руйнування", - розповіла вона.

Нагадаємо, російські війська вранці завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

Як повідомлялось, раніше Гуменюк заявила, що метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України, у тому числі й Вінниці, є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

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