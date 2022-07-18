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Чому Росія почала бити по містах з зенітних комплексів С-300: пояснення ЗСУ

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 15:27
Чому Росія почала бити по містах з зенітних комплексів С-300: пояснення ЗСУ Фото: в ЗСУ пояснили, чому Росія зараз застосовує важкі зенітні ракети (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Протягом останніх тижнів, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого - знищення повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння.

А зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 імовірно мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах, наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони.

Цей комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів.

Нагадаємо, РФ все частіше атакує цивільні об'єкти застарілим радянським озброєнням невисокої точності, що призводить до серйозних руйнувань та жертв серед мирного населення.

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