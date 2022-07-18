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Окупанти знову завдали масованого удару по Миколаєву: названі перші подробиці

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Миколаїв, Понеділок 18 липня 2022 09:09
Окупанти знову завдали масованого удару по Миколаєву: названі перші подробиці Фото: окупанти знову завдали масованого удару по Миколаєву (novosti-n.org)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 18 липня Миколаїв знову піддався масованому ракетному обстрілу. Окупанти вдарили по автосалону і магазину з продажу сільгосптехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Як розповів Кім, обстріл з боку російських окупантів стався близько третьої години ночі.

"За попередньою інформацією, відомо про потрапляння в автосалон і салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучення були по околицях міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Місцеві ЗМІ опублікували фото наслідків ракетного обстрілу міста.

Нагадаємо, ми писали, що у Миколаєві прогриміла серія вибухів під час сигналу повітряної тривоги. Всього жителі міста чули близько 10 вибухів.

Також повідомлялося, що вночі окупанти випустили з РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя у Дніпропетровській області.

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