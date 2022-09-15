ЗСУ завдали понад 140 ударів по росіянам на півдні за минулу ніч
Українські військові завдали понад 140 ударів по позиціях росіян на півдні. Зокрема, окупанти були атаковані під Херсоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"За ніч ракетно-артилерійськими підрозділами військ Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили і бойової техніки ворога в передмісті Херсона", - розповідають в ОК "Південь".
Підтверджено ліквідацію 12 ворожих солдатів. При цьому були знищені сім одиниць ворожої автомобільної техніки.
Також зазначається, що бійці ЗСУ забезпечують вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином росіяни не можуть відремонтувати і використовувати його.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці 14 вересня знищили чотири літаки російських військ і один БПЛА.
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