ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь
Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона", - рассказывают в ОК "Юг".
Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом были уничтожены семь единиц вражеской автомобильной техники.
Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом россияне не могут отремонтировать и использовать его.
Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы 14 сентября уничтожили четыре самолета российских войск и один БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.