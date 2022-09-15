ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь

Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона", - рассказывают в ОК "Юг".

Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом были уничтожены семь единиц вражеской автомобильной техники.

Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом россияне не могут отремонтировать и использовать его.