ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь

Новина українською →
Украина, Четверг 15 сентября 2022 15:29
ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь Иллюстративное фото: ВСУ нанесли более 140 ударов по россиянам на юге за прошедшую ночь (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона", - рассказывают в ОК "Юг".

Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом были уничтожены семь единиц вражеской автомобильной техники.

Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом россияне не могут отремонтировать и использовать его.

Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы 14 сентября уничтожили четыре самолета российских войск и один БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины