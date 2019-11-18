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Піротехніки поблизу Петрівського знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів

Новини » Політика     18.11.2019 - 10:23
Піротехніки поблизу Петрівського знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всього обстежено понад 12 гектарів території

З моменту початку розмінування територій в районі розведення сил біля Петровського і Богданівки на Донбасі, піротехніки знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що піротехнічні роботи почалися 13 листопада. За цей час було обстежено понад 12,17 гектарів території.

"Станом на 14:00 17 листопада піротехніками ДСНС України обстежено територію площею 2,6 га, було вилучено та знешкоджено встановленим способом 40 одиниць вибухонебезпечних предметів та 35 одиниць набоїв різного калібру. Всього виявлено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що місія ОБСЄ у 1,8 км на північ від Петрівського бачила 2 вибуху (один з яких вони також чули) на відстані близько 1,7 км до південно-заходу (за оцінкою, контрольовані підриви).

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні подтвердила, що на Донбасі завершено відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Розведення почалося 9 листопада.

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