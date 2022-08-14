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Українські військові ще раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні

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Херсон, Неділя 14 серпня 2022 15:01
Українські військові ще раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні Фото: ЗСУ знову обстріляли Антонівський міст у Херсоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові у ніч на 14 серпня в черговий раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні. Наразі встановлюється, чи можуть окупанти перевозити через нього техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний", - сказала Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що удари ЗСУ по мостах у Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. Однак Гуменюк наголосила, що це не означає, що мости повністю пошкоджені. Цю інформацію уточнюють спеціалісти.

"Наразі ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих військових підрозділів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег (Дніпра у Херсонській області, - ред.) для того, щоб відчувати себе у безпеці", - додала речниця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ влучили у четвертий міст у Херсонській області, яким окупанти перекидали техніку.

Пізніше глава Миколаївської ОВА заявив, що керівний склад окупантів втікає з правого берега Херсонської області, щоб не опинитися в оточенні.

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