У Херсоні обмежили рух Антонівським мостом: у чому причина
Після ударів Збройних сил України по Антонівському мосту окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту окупаційна влада оголосила про "тимчасове обмеження автотранспортного руху по мосту". Через міст будуть пропускати тільки легковий автотранспорт", - йдеться в повідомленні.
У Херсонській ОВА настійно рекомендують жителям окупованого міста утриматися від поїздок по Антонівському мосту без гострої необхідності.
Нагадаємо, вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації.
У той же час в Херсонській ОВА заявляють, що вдаривши по мосту в Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання і шляхів для відступу. Самим мостом зараз краще не користуватися.
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