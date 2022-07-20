У Херсоні обмежили рух Антонівським мостом: у чому причина

Після ударів Збройних сил України по Антонівському мосту окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту окупаційна влада оголосила про "тимчасове обмеження автотранспортного руху по мосту". Через міст будуть пропускати тільки легковий автотранспорт", - йдеться в повідомленні.