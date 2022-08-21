У Херсонській облраді заявили про удари по росіянам у Новій Каховці
Ілюстративне фото: у Херсонській облраді заявили про удари по росіянах у Новій Каховці (facebook.com/CinCAFU)
У неділю, 21 серпня, українські військові завдали ударів по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.
"Вчора - Чорнобаївка, прямо зараз - Нова Каховка. Вже приємна закономірність в прильотах по позиціях росіян", - написав Хлань.
За його словами, для окупантів більше немає безпечного місця в Херсонській області.
Нагадаємо, раніше Хлань заявив, що в Херсонській області, в районі Чорнобаївки, ЗСУ ліквідували Російський склад боєприпасів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.