У Херсонській облраді заявили про удари по росіянам у Новій Каховці

Ілюстративне фото: у Херсонській облраді заявили про удари по росіянах у Новій Каховці (facebook.com/CinCAFU)

У неділю, 21 серпня, українські військові завдали ударів по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Вчора - Чорнобаївка, прямо зараз - Нова Каховка. Вже приємна закономірність в прильотах по позиціях росіян", - написав Хлань. За його словами, для окупантів більше немає безпечного місця в Херсонській області.