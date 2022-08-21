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У Херсонській облраді заявили про удари по росіянам у Новій Каховці

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Херсонська область, Неділя 21 серпня 2022 20:45
У Херсонській облраді заявили про удари по росіянам у Новій Каховці Ілюстративне фото: у Херсонській облраді заявили про удари по росіянах у Новій Каховці (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 21 серпня, українські військові завдали ударів по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Вчора - Чорнобаївка, прямо зараз - Нова Каховка. Вже приємна закономірність в прильотах по позиціях росіян", - написав Хлань.

За його словами, для окупантів більше немає безпечного місця в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше Хлань заявив, що в Херсонській області, в районі Чорнобаївки, ЗСУ ліквідували Російський склад боєприпасів.

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Збройні сили України Херсонская область Новая Каховка Війна Росії проти України
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