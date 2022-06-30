ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден пообіцяв передати Україні новітні ППО та ще більше HIMARS

Новость на русском →
Мадрид, Четвер 30 червня 2022 16:36
Байден пообіцяв передати Україні новітні ППО та ще більше HIMARS Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Найближчими днями Сполучені Штати Америки (США) анонсують передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони і ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

За його словами, найближчими днями Вашингтон оголосить про передачу озброєнь Україні на 800 млн доларів.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії і боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть поставити Україні системи протиповітряної оборони NASAMS, які працюють по цілям на середній та великій дальності.

Також повідомлялося, що до України вже прибули перші системи HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Джозеф Байден
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією