Байден пообіцяв передати Україні новітні ППО та ще більше HIMARS

Найближчими днями Сполучені Штати Америки (США) анонсують передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони і ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії і боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", - зазначив він.

За його словами, найближчими днями Вашингтон оголосить про передачу озброєнь Україні на 800 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть поставити Україні системи протиповітряної оборони NASAMS, які працюють по цілям на середній та великій дальності.

Також повідомлялося, що до України вже прибули перші системи HIMARS.

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