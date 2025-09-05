Вступительная кампания в Украине стала "недружественной к уклонистам", - МОН
В Украине вступительная кампания в учреждения высшего образования проходит по новым правилам, которые делают невозможным использование обучения как способ избежать мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова во время брифинга.
Что изменилось
По словам Шарова, на нынешнюю кампанию повлияли война, массовая миграция украинцев за границу и внутри страны, а также государственная политика.
"Наконец система образования стала достаточно недружественной к уклонистам. Это означает, что стало сравнительно немного людей, которые поступают в учреждения высшего образования с этой целью", - подчеркнул он.
В частности, в 2022-2023 годах в Украине зафиксировали рекордный интерес к аспирантуре среди мужчин старше 25 лет. Для урегулирования ситуации приняли несколько решений:
- с 2024 года на дневную форму аспирантуры можно поступить только на бюджет, количество мест ограничено;
- для поступления ввели два обязательных экзамена - единый вступительный экзамен (иностранный язык и тест компетентностей) и испытания по методологии научных исследований.
Результаты и прогнозы
В 2025 году в Украине открыли около 6 тысяч мест для аспирантов. Экзамены смогли сдать менее 10 тысяч претендентов.
В то же время в МОН ожидают, что новые требования отсеют случайных абитуриентов и помогут мотивированным студентам в дальнейшем обучении.
По предварительным данным, в этом году в университеты на контракт и бюджет зачислили на 5% меньше первокурсников, чем в 2024-м. Среди них почти 5 тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий.
Ранее РБК-Украина писало, что МОН разрешило абитуриентам с сертификатом польской матуры поступать в украинские университеты по дополнительному набору. Такое решение приняли после того, как Польша ужесточила условия поступления для иностранцев. Податься могут граждане Украины, которые закончили обучение в польских школах или колледжах и сдали матуру минимум по четырем предметам. Поступление возможно только на контракт (с шансом получить грант), а документы можно подать дистанционно.
Также мы рассказывали, что 1 сентября на первый курс зачислили 178,7 тыс. студентов, из которых более половины имеют финансовую поддержку государства (бюджетные места и гранты). Самые популярные специальности - среднее образование, медицина, компьютерные науки и строительство.