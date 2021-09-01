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Вступ України в НАТО має бути гарантією безпеки через "Північний потік-2", - посол

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Берлін, Середа 01 вересня 2021 13:24
Вступ України в НАТО має бути гарантією безпеки через "Північний потік-2", - посол Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що членство української держави у НАТО має бути гарантією безпеки після запуску "Північного потоку-2". Він виступає проти спорудження й експлуатації цього трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt.

Він закликав Захід "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - заявив посол України.

За його словами, Україна розглядає "Північний потік-2" як найбільший геополітичний проект Кремля і ще одну вкрай серйозну загрозу для України.

Нагадаємо, Байден і Зеленський обговорять усунення наслідків "Північного потоку-2".

Зазначимо, підготовку до запуску першої нитки "Північного потоку-2" майже завершено.

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НАТО Північний потік-2
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