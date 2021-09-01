Вступление Украины в НАТО должно быть гарантией безопасности из-за "Северного потока-2", - посол
Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что членство украинского государства в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока-2". Он выступает против строительства и эксплуатации этого трубопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Die Welt.
Он призвал Запад "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".
"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", - заявил посол Украины.
По его словам, Украина рассматривает "Северный поток-2" как крупнейший геополитический проект Кремля и еще одну крайне серьезную угрозу для Украины.