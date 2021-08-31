Підготовку до запуску першої нитки "Північного потоку-2" майже завершено, - "Газпром"
Пусконалагоджувальні роботи на першій нитці газопроводу "Північний потік-2" майже завершені. Російська компанія "Газпром" має намір почати її комерційну експлуатацію найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Зараз на завершальній стадії знаходяться пусконалагоджувальні роботи, які забезпечать готовність першої нитки до початку комерційної експлуатації", - заявив гендиректор "Газпром міжнародні проектні центри 1" Олександр Карімов.
За його словами, роботи з укладання другої нитки також знаходяться на завершальній стадії.
"Можу лише доповнити, що ми докладаємо максимум зусиль, щоб найближчим часом газопровід "Північний потік-2" запустити в експлуатацію", - додав Карімов.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "Північний потік-2" загрожує Україні та всій Європі.
Тема газопроводу буде підніматися в ході візиту президента Володимира Зеленського до США.