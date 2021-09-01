ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден і Зеленський обговорять усунення наслідків "Північного потоку-2", - Білий дім

Новость на русском →
Середа 01 вересня 2021 12:23
Байден і Зеленський обговорять усунення наслідків "Північного потоку-2", - Білий дім Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський під час зустрічі 1 вересня обговорять ряд питань, які стосуються енергетики. Серед них - подальше усунення наслідків російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому напередодні зустрічі.

В Адміністрації Байдена анонсують, що президенти оголосять про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи і зміцнення енергетичної безпеки України, в тому числі про запуск оновленого Стратегічного діалогу з енергетики та клімату, який буде очолювати Міністерство енергетики.

"Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку за рахунок реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляд інших ініціатив зі зміни клімату та подальше усунення наслідків" Північного потоку-2"", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що "хотів би домовитися про конкретні речі і гарантії з боку США" в питанні "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США