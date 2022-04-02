ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фінляндія навесні визначиться щодо вступу в НАТО

Новость на русском →
Гельсінкі, Субота 02 квітня 2022 17:55
Фінляндія навесні визначиться щодо вступу в НАТО Фото: Фінські військові (twitter.com/Maavoimat)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що потенційна заявка на вступ до Північноатлантичного альянсу повинна бути подана до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Очільниця уряду виступила на з'їзді соціал-демократів. Там вона закликала переглянути позицію Фінляндії щодо військової нейтральності.

Марін закликала до швидкого вирішення питання щодо членства в НАТО. "Росія виявилася не тим сусідом, якого ми його собі уявляли", – сказала прем'єр-міністерка. Вона додала, що Фінляндія повинна бути готовою до наслідків і вступу в альянс, і відмови від нього.

"Якщо б президент або я висловили тверду позицію з цього питання, то це стало б кінцем очікуваних дебатів. Я вважаю необхідним, аби всі центральні органи влади долучилися до обговорення, що триває", – заявила Марін.

Члени Соціал-демократичної партії зібралися на з'їзд, аби визначитися щодо потенційного членства в НАТО. Ідея приєднання до альянсу різко стала популярною у Фінляндії після воєнного вторгнення РФ до України.

До слова, генсек НАТО Столтенберг пообіцяв Фінляндії швидкий процес вступу в альянс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Финляндия
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою