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Опубліковано закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників

Новини » Політика    18.10.2019 - 18:16
Опубліковано закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документ набуде чинності в суботу, 19 жовтня

Закон "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні", у п'ятницю, 18 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України". Документ набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Із закону випливає, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

При цьому обов'язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення повинно істотно знизити відповідні корупціогенні ризики.

Закон має сприяти залученню інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу третього підпункту 6 пункту 4 розділу І цього закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року", - вказано у тексті документу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписаний даний законопроект 16 жовтня, а спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив його ще 27 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ухвалив цей закон у другому читанні 20 вересня.

При цьому за основу цей законопроект нардепи схвалили 12 вересня. За документ проголосували 285 народних депутатів.

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