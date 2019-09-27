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Закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників передано на підпис Зеленському

Новини » Політика    27.09.2019 - 18:20
Закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників передано на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже схвалив спікер парламенту Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1058 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про державну субсидію для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон уже підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

Закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників передано на підпис Зеленському

Документом визначається, що обов'язковою умовою отримання держсубсидії при виробництві (створенні) фільму є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України.

Крім того, додатково іноземний суб'єкт кінематографії може отримати відшкодування у розмірі 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) у разі, якщо сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму засновані на темі (події) збройної агресії держави-агресора проти України, а в сюжеті фільму прямо або побічно дається оцінка діям держави-агресора, яка відповідає оцінці, висновкам, які констатувало законодавство України, зокрема визнається, що держава-агресор здійснює злочин агресії проти України і здійснює тимчасову окупацію частини її території, порушує принципи і норми міжнародного права.

Нагадаємо, парламент ухвалив цей закон у другому читанні 20 вересня.

Як писало РБК-Україна, за основу цей законопроект нардепи схвалили 12 вересня. За документ проголосували 285 народних депутатів.

Також влітку 2018 року Верховна рада планувала дозволити місцевим радам утворювати фонди фінансової підтримки кінематографії. Проект закону був прийнятий за основу, проте в другому читанні так і не був розглянутий.

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