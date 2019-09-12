ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР прийняла за основу закон про держсубсидію для іноземних кіновиробників

Новини » Політика    12.09.2019 - 15:30
ВР прийняла за основу закон про держсубсидію для іноземних кіновиробників
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також парламент підтримав внесення змін до Бюджетного кодексу для підтримки кінематографу

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1058 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 285 парламентарів.

Суть закону

Законопроектом чітко визначається, що єдиним суб’єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму в Україні, є іноземний суб’єкт кінематографії. Вказано, що обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення має суттєво знизити відповідні корупціогенні ризики.

Крім того, передбачається можливість для іноземного суб’єкта кінематографії додатково отримати 5% загального обсягу кваліфікованих витрат у випадках, якщо фільм базується на українському літературному творі, якщо мінімум чотири культурні критерії культурного тесту є виключно українськими, або якщо фільм містить сцени у яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора та ін.

Внесення змін до Бюджетного кодексу щодо держпідтримки кінематографії

Парламентарі також ухвалили за основу та в цілому законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії". За його прийняття проголосували 325 депутатів Ради.

Законом передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачається забезпечити стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету та змінити підходи до держфінансування галузі кінематографії, а також створити відповідні механізми для залучення приватних коштів у зазначену галузь.

Нагадаємо, весною Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради щодо державної підтримки кінематографу і затвердив її склад.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018 року парламент планував дозволити місцевим радам утворювати фонди фінпідтримки кінематографії. Проект закону був прийнятий за основу, однак у другому читанні так і не був розглянутий.

Рада схвалила закон про "спліт" Рада прийняла закон про режим спільного транзиту
Новини України Верховна Радакинематограф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся