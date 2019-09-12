ВР прийняла за основу закон про держсубсидію для іноземних кіновиробників

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також парламент підтримав внесення змін до Бюджетного кодексу для підтримки кінематографу

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1058 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 285 парламентарів.

Суть закону

Законопроектом чітко визначається, що єдиним суб’єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму в Україні, є іноземний суб’єкт кінематографії. Вказано, що обов’язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення має суттєво знизити відповідні корупціогенні ризики.

Крім того, передбачається можливість для іноземного суб’єкта кінематографії додатково отримати 5% загального обсягу кваліфікованих витрат у випадках, якщо фільм базується на українському літературному творі, якщо мінімум чотири культурні критерії культурного тесту є виключно українськими, або якщо фільм містить сцени у яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора та ін.

Внесення змін до Бюджетного кодексу щодо держпідтримки кінематографії

Парламентарі також ухвалили за основу та в цілому законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії". За його прийняття проголосували 325 депутатів Ради.

Законом передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачається забезпечити стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету та змінити підходи до держфінансування галузі кінематографії, а також створити відповідні механізми для залучення приватних коштів у зазначену галузь.

Нагадаємо, весною Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради щодо державної підтримки кінематографу і затвердив її склад.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018 року парламент планував дозволити місцевим радам утворювати фонди фінпідтримки кінематографії. Проект закону був прийнятий за основу, однак у другому читанні так і не був розглянутий.