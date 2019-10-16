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Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників

Новини » Політика    16.10.2019 - 19:52
Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Документ може бути опублікований у виданні "Голос України"

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський схвалив закон "Про внесення змін у закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про державну субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії. Зазначено, що обов'язковою умовою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення повинно істотно знизити відповідні корупціогенні ризики.

Закон має на меті сприяти залученню інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у випадку, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №0896 про держпідтримку кінематографії.

12 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1058 про державні субсидії для іноземних інвесторів. За документ проголосували 285 парламентаріїв.

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