ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 стран-членов альянса – ОП

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 01:23
Вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 стран-членов альянса – ОП Фото: заместитель главы ОП Игорь Жовква (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У нас есть формализация поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе с 20 государствами-членами.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, 10 июня, прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам лидеры подписали Совместную декларацию, четко фиксирующую поддержку канадской стороной обретения Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. В ОП заявили, что это самая сильная формулировка среди всех стран G7, являющихся членами НАТО.

"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодняшний день уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами", - отметил Жовква.

Отмечается, что Канада поддержала и создание Совета Украина-НАТО.

Вступление Украины в НАТО

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на Вильнюсском саммите страны-члены НАТО предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Вильнюсский саммит запланирован на 11-12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина надеется на получение четкого "графика вступления" в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины Джастин Трюдо
NEWS
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
"Так Путину и передайте". Зеленский ответил на заявление диктатора о контрнаступлении ВСУ
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС